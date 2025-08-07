Cu munți de experiență în circuitul WTA, Sorana Cîrstea (138 WTA) și Donna Vekic (53 WTA) se întâlnesc pentru a șaptea oară în meci direct, pe hardul de la Cincinnati, Ohio.

Medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris, Donna Vekic este favorită la calificare, conform clasamentului mondial, dar nu neapărat și din perspectiva formei recente. În aces an, Vekic are mai multe înfrângeri decât victorii, 18-11, pe când Cîrstea are nouă eșecuri suferite și opt meciuri câștigate.

Sorana Cîrstea o conduce pe Donna Vekic cu 4-2 la meciurile directe

Sorții le-au adus ambelor jucătoare o partidă complicată în runda inaugurală, după cum o arată scorul întâlnirilor directe, 4-2 în favoarea jucătoarei din România, dar, mai ales, aspectul că patru din cele șase dueluri au ajuns în set decisiv.

Cele mai recente două meciuri directe între Sorana Cîrstea și Donna Vekic s-au derulat cu scenariu identic, Sorana Cîrstea revenind de la 0-1 la seturi și câștigând partida; s-a întâmplat atât pe iarba de la Birmingham, în 2022, cât și pe hardul din Dubai, în 2024.

