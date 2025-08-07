GALERIE FOTO Revedere între frumoasele tenisului balcanic: pe ce miză se duelează Sorana Cîrstea și Donna Vekic la Cincinnati, în primul tur

Revedere &icirc;ntre frumoasele tenisului balcanic: pe ce miză se duelează Sorana C&icirc;rstea și Donna Vekic la Cincinnati, &icirc;n primul tur Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea și Donna Vekic se confruntă în primul tur al competiției WTA 1000 de la Cincinnati.

TAGS:
Donna VekicWTA CincinnatiTenis WTASorana Cirstea
Din articol

Cu munți de experiență în circuitul WTA, Sorana Cîrstea (138 WTA) și Donna Vekic (53 WTA) se întâlnesc pentru a șaptea oară în meci direct, pe hardul de la Cincinnati, Ohio.

Medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris, Donna Vekic este favorită la calificare, conform clasamentului mondial, dar nu neapărat și din perspectiva formei recente. În aces an, Vekic are mai multe înfrângeri decât victorii, 18-11, pe când Cîrstea are nouă eșecuri suferite și opt meciuri câștigate.

Sorana Cîrstea o conduce pe Donna Vekic cu 4-2 la meciurile directe

Sorții le-au adus ambelor jucătoare o partidă complicată în runda inaugurală, după cum o arată scorul întâlnirilor directe, 4-2 în favoarea jucătoarei din România, dar, mai ales, aspectul că patru din cele șase dueluri au ajuns în set decisiv.

Cele mai recente două meciuri directe între Sorana Cîrstea și Donna Vekic s-au derulat cu scenariu identic, Sorana Cîrstea revenind de la 0-1 la seturi și câștigând partida; s-a întâmplat atât pe iarba de la Birmingham, în 2022, cât și pe hardul din Dubai, în 2024.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea geanta iasi 2025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Meciul din primul tur al întrecerii WTA 1000 de la Cincinnati dintre Sorana Cîrstea și Donna Vekic va avea loc la o oră bună pentru fanii tenisului din România.

Confruntarea este programată să înceapă joi, 7 august, de la ora 18:00.

Mizele puse în jocul Sorana Cîrstea - Donna Vekic

Participarea pe tabloul principal al turneului de la Cincinnati este răsplătită în turneul feminin cu un cec în valoare de €10,327.

Sportiva care va reuși calificarea în turul secund va încasa cu €6,350 mai mult decât oponenta sa din turul inaugural, adică €16,677.

Donna Vekic

  • Donna vekic argint paris 2024 medalie
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O tânără și-a dat demisia din corporație, iar acum câștigă mai mult dintr-un job pe care puțini îl iau în serios
O t&acirc;nără și-a dat demisia din corporație, iar acum c&acirc;știgă mai mult dintr-un job pe care puțini &icirc;l iau &icirc;n serios
ULTIMELE STIRI
Dorința lui T&acirc;rnovanu &icirc;naintea duelului cu Drita! Ce a spus despre criticile din partea lui Gigi Becali
Dorința lui Târnovanu înaintea duelului cu Drita! Ce a spus despre criticile din partea lui Gigi Becali
Merge treaba și fără Messi! Un alt campion mondial a ieșit la rampă la Inter Miami
Merge treaba și fără Messi! Un alt campion mondial a ieșit la rampă la Inter Miami
CFR Cluj - Braga, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:30! Ardelenii, duel extrem de complicat &icirc;n Europa League
CFR Cluj - Braga, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:30! Ardelenii, duel extrem de complicat în Europa League
Universitatea Craiova - Spartak Trnava de la 21:30 &icirc;n turul 3 preliminar din Conference League! Oltenii dau de un fost dinamovist
Universitatea Craiova - Spartak Trnava de la 21:30 în turul 3 preliminar din Conference League! Oltenii dau de un fost dinamovist
Supercupa Angliei | Crystal Palace &ndash; Liverpool, duminică, de la 17:00, LIVE pe VOYO. Duel de foc pe Wembley
Supercupa Angliei | Crystal Palace – Liverpool, duminică, de la 17:00, LIVE pe VOYO. Duel de foc pe Wembley
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&bdquo;Reghe&ldquo;, distrus: ce au descoperit arabii despre trecutul său

„Reghe“, distrus: ce au descoperit arabii despre trecutul său

Probleme mari la FCSB! Atacantul are nevoie de operație

Probleme mari la FCSB! Atacantul are nevoie de operație

Gigi Becali a anunțat primul 11 pentru Drita și a desființat un jucător: Doarme pe teren!

Gigi Becali a anunțat primul "11" pentru Drita și a desființat un jucător: "Doarme pe teren!"

Victor Becali s-a convins după patru etape: &rdquo;Ei vor fi campioni&rdquo;

Victor Becali s-a convins după patru etape: ”Ei vor fi campioni”

A semnat cu Universitatea Craiova cu o zi &icirc;nainte de meciul cu Spartak Trnava: &rdquo;Mult succes, leule!&rdquo;

A semnat cu Universitatea Craiova cu o zi înainte de meciul cu Spartak Trnava: ”Mult succes, leule!”

Șansă imensă pentru Ianis Hagi: e pe lista unui club putred de bogat, unde avem deja un rom&acirc;n

Șansă imensă pentru Ianis Hagi: e pe lista unui club putred de bogat, unde avem deja un român

CITESTE SI
Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține Rom&acirc;nia blocată c&acirc;t mai mult &icirc;n trecutul communist

stirileprotv Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul communist

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
UFC
UFC 316: Dvalishvili vs O'Malley 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Blanchfield vs Barber


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!