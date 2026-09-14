Sezon de vis pentru Alexander Zverev (Germania, 29 de ani) în circuitul ATP! După trei finale pierdute de Grand Slam, între 2020 și 2025, plus șase eliminări în semifinalele unor întreceri majore, în sfârșit, neamțul a intrat în clubul campionilor de Grand Slam.

După victoria de la French Open, în iunie, în noaptea de duminică spre luni, Zverev s-a impus în ultimul act de la US Open: 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 cu americanul Ben Shelton (23 de ani). A fost încununarea unui sezon care l-a urcat pe Zverev până pe locul 2 mondial, începând de astăzi.

Zverev, diagnosticat cu diabet, discurs formidabil

După victoria sa de la New York, neamțul de 29 de ani a avut un discurs demn de Oscar, la festivitatea de premiere. Pentru că aici a amintit de omul care s-a luptat din răsputeri pentru ca micuțul Alexander, diagnosticat cu diabet, să nu fie doborât sau limitat de această boală.

„Vreau să mulțumesc unei persoane care, de fapt, nu se uită niciodată la meciurile mele, dar care e cel mai important om din viața mea sportivă și în viața mea, în general. Pentru că, atunci când băiatul tău de 4 de ani e diagnosticat cu diabet, iar doctorii îți spun că viața și sportul vor fi foarte limitate, trebuie să fii o mamă foarte puternică pentru a ieși din acel birou și a spune: <<Fiul meu va fi ce își dorește să fie! Dacă vrea să fie un jucător de tenis, atunci așa va fi. Dacă vrea altceva, atunci va face altceva. Dar această boală nu ne va defini viața>>. Iar eu sunt încântat că am reușit să depășim această barieră și facem ce facem acum. Mama mea e cel mai important om din viața mea și cel mai puternic om pe care îl știu. E nevoie de o femeie incredibil de puternică pentru a face ce a reușit ea“, a spus Zverev în aplauzele publicului.