Jessica Pegula , în vârstă de 32 de ani, a pierdut finala turneului de la Berlin în fața cehoaicei Linda Noskova , scor 6-4, 4-6, 6-3. Deși sportiva din Statele Unite ale Americii pornea ca favorită în această confruntare, trofeul a fost adjudecat de Noskova, aflată la al doilea titlu din carieră și primul pe iarbă.

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Mesaj special pentru tatăl ei

La ceremonia în care i-a fost acordat trofeul pentru locul doi, Pegula a ținut să își ceară scuze public tatălui ei, deoarece finala s-a disputat chiar de Ziua Tatălui, sărbătorită în Statele Unite. „Este Ziua Tatălui acasă... Îmi cer scuze tatălui meu. Nu am reușit să câștig. Sper însă că a fost o zi a tatălui destul de bună pentru tine”, a transmis jucătoarea care rămâne în palmares cu 11 titluri WTA.

Pegula își va îndrepta acum atenția către turneul de la Wimbledon, unde va avea ca obiectiv accederea în premieră în faza semifinalelor.