Sorana Cîrstea a primit o amendă usturătoare după ce a fost eliminată de la Australian Open. Motivul pentru care a fost sancționată

După înfrângere, Sorana Cîrstea nu a oferit niciun interviu presei și a plecat direct. Asta a costat-o dur pe tenismenă, fapt pentru care a fost și amendată pentru încălcarea codului de conduită de la turneul de Mare Șlem de la Melbourne.

Potrivit Prosport, Cîrstea a primit o amendă după acest gest de 10.000 de euro. În lei, asta înseamnă că românca va plăti nu mai puțin de 45.000RON.

În 2022, Sorana Cîrstea ajungea până în faza optimilor Openului Australian. De data aceasta, turneul de Mare Șlem de la Melbourne.

The match was delayed due to heat, and Sori started well taking the 1st set. But just as she was in rhythm rain delayed the match for over 2 hours. Once back she couldn't regain that form and Yulia took over. Yulia Putintseva defeated Sorana Cirstea 2-6, 6-4, 6-3. pic.twitter.com/Fn88RLvHKo