Sorana Cîrstea, învinsă dramatic la Melbourne! A pierdut în fața adversarei pe care a scos-o din minți în primul set

Veste rea pentru tenisul românesc, în debutul primului turneu de mare șlem al anului. Sorana Cîrstea (42 WTA) a fost eliminată în runda inaugurală a Openului Australian de către Yulia Putintseva (47 WTA), scor 2-6, 6-4, 6-3, după două ore fără nouă minute de joc.

Partida a fost amânată inițial din cauza caniculei resimțite la Melbourne, urmate de o ploaie care a întrerupt confruntarea atunci când jucătoarea din România conducea cu 6-2, 2-1. Scorul întâlnirilor directe dintre Cîrstea și Putintseva este acum 2-4.

The match was delayed due to heat, and Sori started well taking the 1st set. But just as she was in rhythm rain delayed the match for over 2 hours. Once back she couldn't regain that form and Yulia took over. Yulia Putintseva defeated Sorana Cirstea 2-6, 6-4, 6-3. pic.twitter.com/Fn88RLvHKo

Deși a reușit să o exaspereze pe jucătoarea kazahă până la prima oprire a duelului, continuarea a fost nereușită. Sorana Cîrstea a comis 23 de erori neforțate în seturile 2 și 3, în condițiile în care avusese doar nouă greșeli de acest fel, în manșa întâi.

85-80 a fost scorul total al punctelor câștigate, în favoarea Yuliei Putintseva, într-o partidă în care marjele de diferențiere au fost minimale.

Întrucât în 2022 Sorana Cîrstea a atins faza optimilor de finală în Openul Australiei, căzătura în clasamentul WTA va fi pe măsură. 230 de puncte va pierde românca după încheierea Grand Slam-ului din Melbourne și va cădea în afara top 50 WTA.

În ierarhia WTA LIVE, Sorana Cîrstea a coborât 15 poziții, până pe locul 57.

