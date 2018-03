SIMONA HALEP vs SERENA WILLIAMS la Miami | Confruntare de gala pentru liderul WTA in SUA!

Revenita pe teren la Indian Wells dupa ce a nascut, Serena Williams nu are statut de cap de serie si trebuie sa o ia de jos ca sa revina in elita tenisului mondial.

Ea a fost eliminata de sora ei Venus la Indian Wells in turul al treilea. La Miami se va confrunta cu Simona Halep, insa doar intr-o intalnire in scop caritabil. Cele doua s-au unit impotriva autismului si vor disputa un meci la care vor participa Nick Kyrgios si americanul Frances Tiafoe.

Serena a mai jucat un asemenea meci la Indian Wells, alaturi de Jelena Ostapenko.

Halep intra in turul 2 la Miami, turneu ce debuteaza azi.

Busy morning, guests are so excited for @cdrysdaletennis tennis event this afternoon with @serenawilliams @Simona_Halep @NickKyrgios @FTiafoe pic.twitter.com/lKV0HTK1WS