Simona Halep isi inchide cafeneaua din Constanta! Care e motivul pentru care a luat aceasta decizie

Simona Halep isi investeste banii castigati din tenis in afaceri imobiliare.

Dupa ce a cumparat hoteluri la Brasov si a construit blocuri la Mamaia, Simona Halep vrea sa-si construiasca un hotel si in centrul Constantei.

Halep avea o cafenea - SH Cafe in centru, insa aceasta va fi inchisa, iar in locul ei va fi construit un hotel de tip boutique de 5 stele, scrie telekomsport.ro.



”Tatal ei a realizat ca aceasta investitie in imobiliare este una cat se poate de profitabila. Asa se si explica interesul pe care familia Halep il are fata de aceasta zona a afacerilor", a precizat o sursa pentru telekomsport.ro.

De afaceri se ocupa tatal ei Stere, impreuna cu Nicolae, fratele ei. Simona se afla in acest moment la Miami, acolo unde e favorita principala. Ea va debuta direct in turul al doilea.