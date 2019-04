Simona Halep poate castiga o AVERE la Roland Garros. Cati bani ia castigatoarea in 2019

Simona Halep isi pune toate sperantele in Roland Garros, locul unde a castigat prima data un Grand Slam.

Dupa un sezon pe "hard" dificil fara niciun trofeu castigat, Simona Halep se afla intr-o mica perioada de pauza in care pregateste sezonul de zgura.

Este suprafata ei favorita si cea pe care a reusit cea mai mare performanta din cariera: victoria de anul trecut de la Roland Garros. Anul acesta, locul 2 WTA spera sa-si apere trofeul cucerit anul trecut la Paris, in conditiile in care in circuitul WTA nu este o jucatoare care sa domine clar in aceasta perioada.

Au fost 14 castigatoare diferite in cele 14 turnee WTA din 2019, iar Naomi Osaka nu a mai reusit sa impresioneze dupa victoria de la Australian Open. In plus, Simona Halep este lidera autoritara in clasamentul partidelor disputate pe zgura in ultimii ani. Halep ocupa locul 2 WTA in acest moment.



PREMII MAI MARI LA ROLAND GARROS

Simona Halep poate sa dea si o lovitura financiara daca se va impune anul acesta la Roland Garros. Organizatorii au marit premiul campioanei la 2.3 milioane de euro, in timp ce finalista va fi premiata cu 1.18 milioane de euro. Anul trecut, romanca a invins-o pe Sloane Stephens in finala in trei seturi, 3-6; 6-4; 6-1.

Semifinalistele de anul acesta de la Roland Garros vor incasa cate 590.000 de euro, in timp ce jucatoarele eliminate din primul tur vor pleca acasa cu 46.000 de euro.

28,586,657 de dolari a castigat Simona Halep din premiile din tenis pana acum.



PROGRAM SIMONA HALEP. URMEAZA FED CUP

Simona Halep se pregateste in sala de forta la Bucuresti pentru perioada urmatoare. In luna aprilie va participa cu echipa de FED Cup in semifinala competitiei contra Frantei, iar apoi e inscrisa la turneele de la Stuttgart, Madrid si Roma, inainte de turneul de la Roland Garros, programat la finalul lunii mai.





SIMONA HALEP: "CEL MAI BUN ANTRENOR"

Simona Halep i-a urat la multi ani celui mai vechi colaborator al ei, preparatorul fizic Teo Cercel.

Acesta implineste 39 de ani, iar Halep a postat un mesaj public pe retelele de socializare. "La multi ani acestei persoane speciale! Cel mai bun antrenor! Un prieten grozav!", a scris ea.

Acesta este un fel de antrenor secund al Simonei Halep si in perioada in care antrenor era Darren Cahill. Acum Halep e condusa in aceasta perioada de Daniel Dobre.