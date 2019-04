"Nasty" se casatoreste a 5-a oara! I-a invitat pe Hagi, Gigi Becali, Nadia si Simona Halep pe plaja: "Le-am spus tuturor sa vina in alb!"

Ilie Nastase face nunta mare la mare, la 73 de ani!

E a 5-a din viata lui. Nastase o invita si pe Halep, mai ales ca nunta va fi pe plaja la Mamaia.

Nastase face nunta cu peste 100 de invitati in august la Mamaia. El si Ioana sunt impreuna de aproape un an.

"Eu cred in casatorie. de-asta ma si casatoresc a 5-a oara" spune Ilie Nastase.

Nadia, Hagi, Tiriac, Gigi Becali si Halep sunt printre invitatii lui Nasatse la nunta. Halep va fi la US Open si nu va putea ajunge! Nastase i-a anuntat deja pe invitati sa vina imbracati in alb. Vrea sa arate totul ca la White Sensation, celebrul festival de la Amsterdam.

"Am zis sa vina lumea in alb, fiind la mare, sa nu ne imbracam in costume negre cu camasi negre si sa purtam papioane. Suntem la piscina. Eu nu stiu sa inot. asa ca nu o sa ma arunc. O sa fiu singurul care nu ma arunc" a mai spus Nastase.