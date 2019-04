Un nou turneu pentru Halep! Unde merge inainte de Roland Garros: programul complet al sezonului pe zgura

Simoma Halep s-a inscris si la turneul de la Roma, tot pe zgura, care are loc inainte de Roland Garros. Astfel, programul sezonului pe zgura este stabilit pentru romanca.

Organizatorii turneului de la Roma au publicat lista jucatoarelor care vor lua startul la competitia din Italia, iar Simona Halep se afla printre ele.

Naomi Osaka, Petra Kvitova, Karolina Pliskova, Angelique Kerber, Kiki Bertens, Elina Svitolina, Sloane Stephens, Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka si Serena Williams se afla si ele pe lista de start.

La Roma vor fi prezente si Mihaela Buzarnescu si Bianca Andreescu.

The best #WTA players will be battling on the Foro Italico's red clay.

Ready to know who will be the new Queen of the #ibi19 ?????????

Entry list is out! ????????https://t.co/8NEHKB0ciB pic.twitter.com/zxRn723o9d