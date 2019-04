Simona Halep este lider absolut! Clasamentul in care romanca nu are rivala! Rezultatele care o pot propulsa pe primul loc mondial!

Halep este lider incontestabil in topul rezultatelor pe zgura.

Simona Halep nu a reusit sa ajunga in finala turneului de la Miami si a ratat revenirea pe primul loc in clasamentul WTA. Halep poate redeveni acolo odata cu startul sezonului de zgura.

Cifrele impresionante din ultimii ani arata ca zgura este suprafata preferata a Simonei. Ea este lider in clasamentul rezultatelor pe zgura din ultimii ani, urmata de Kiki Bertens si Elina Svitolina.

Simona a castigat 72,2% din meciurile disputate pe zgura, avand 16 victorii si numai 3 infrangeri. In 2018, Simona a reusit sa castige primul turneu de Grand Slam pe zgura, la Roland Garros.

TOP 5 rezultate pe zgura:

1. Simona Halep - 72,2% victorii pe zgura, 16-3 recordul in 2018 si 2900 puncte

2. Kiki Bertens - 69,33% victorii, 15-5 in 2018, 2004 puncte

3. Elina Svitolina - 64,6% victorii, 9-3 in 2018, 1783 puncte

4. Garbine Muguruza - 64,9% victorii, 7-4 in 2018, 1605 puncte

5. Jelena Ostapenko - 63,6% victorii, 3-4 in 2018, 1529 puncte

Rezultatele Simonei pe zgura dau sperante si echipei de FED Cup a Romaniei inainte de duelul cu Franta. Meciurile se disputa la Rouen, pe 20 si 21 aprilie. Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Raluca Olaru si Monica Niculescu se lupta pentru un loc in finala turneului, programata pe 9 si 10 noiembrie.

"Nu pot spune ca suntem favorite, cred ca sansele sunt egale, dar noi credem in ceea ce putem realiza. Va fi greu cu Franta, dar nici nu am stat eu sa le urmaresc pe jucatoarele lor. Cu siguranta antrenorii nostri au facut-o. Ce pot sa spun este ca am mai jucat contra lor si stim ce trebuie sa facem", a spus Halep.