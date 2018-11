Simona Halep, numita DOCTOR HONORIUS CAUSA la Universitatea din Timisoara! Povestea EMOTIONANTA spusa de liderul WTA

Simona Halep a fost onorata la Timisoara.

O sala plina a asteptat-o pe Simona la Universitatea de Vest din Timisoara. Liderul mondial s-a declarat coplesita de emotii la primirea premiului si le-a povestit studentilor doua evenimente similare din cariera ei.



"Imi este de trei ori mai greu sa vorbesc la astfel de ceremonie. Le multumesc tuturor pentru primirea speciala, e un moment deosebit. Universitatii de Vest ii sunt recunoascatoare pentru acest titlu, un moment deosebit, sunt foarte emotionata."

"Cele mai frumoase doua momente din cariera mea de pana acum, pentru ca nu s-a incheiat inca. Acum 10 ani am castigat turneul de la Roland Garros la juniori, mi-am dorit cel mai mult sa am un grand Slam la juniori si sa inchei ca numar 1 mondial la juniori. Am plecat la Paris joi dimineata, eram foarte pregatita, castigasem multe turnee, eram cu increderea sus, le-am zis parintilor mei ca o sa fie ultimul turneu de la juniori. Am dat peste jucatoare bune, cu o putere interioara am ajuns in finala. Acolo am dat peste Elena Bogdan, care era o jucatoare foarte buna. Am inceput bine finala, dar teama de succes m-a cuprins si n-am putut sa inchei setul al doilea. Am pierdut la tie-break si m-am asezat pe banca. Mi-am zis ca tot ce imi doresc este titlul si sa fiu numarul 1 mondial. M-am ridicat si mi-am zis ca e singurul loc unde vreau sa fiu. Am castigat cu 6-1. Ce vreau sa spun: cand nu renunti, cand iti impingi limita emotionata, reusesti sa castigi si sa faci ce ti-ai propus", a povestit Halep.

"Apoi acelasi obiectiv l-am avut si la seniori. In 2017 cand am plecat spre Paris, eram accidentata de la Roma, dar nimic nu m-a oprit, mi-am zis ca vreau sa castig turneul. Echipa mi-a zis sa renunt la turneu si sa ma recuperez. Nu m-am antrenat deloc, dar dupa 5 zile mi-am revenit. Aveam emotii, dar am revenit pe teren. Cert este ca in finala am condus destul de mult, insa Ostapenko a fost mai inspirata si mai increzatoare. NU cred ca s-a gandit atat de mult la momentul pe care il avea in fata si mi-a furat trofeul care era in mainile mele. Trei luni am fost foarte trista, am suferit mult, dar nu am cedat. Dar mi-am zis ca intr-o zi voi ridica trofeul. Nu am cedat, am mers la antrenamente, la turnee si am progresat emotional foarte mult. Anul acesta s-a intamplat cel mai mare vis al meu, am mers la turneul acesta cu mare incredere si liniste sufleteasca, asemanatoare cu cea din 2008.Stiam ca am jocul pus la punct. Au fost meciuri grele, in semifinale cu Muguruza a fost cel mai greu. Era mai puternica la momentul respectiv si aveam emotii, dar am castigat meciul in doua seturi. Am simtit un val de emotie pozitiva, un val de putere si am simtit ca finala va fi mai usoara. Dar m-am inselat. Am fost condusa cu set si 2-0, m-am retras din cauza emotiilor si nu am fost agresiva. La 2-0, am zis ca daca nu intru agresiva in teren nu o sa am nicio sansa. M-am relaxat, am spus ca daca si de data asta pierd, o sa mai fie si pe viitor, asa ca am dat ce e mai bun.

In final, nu imi venea sa cred ca sunt atat de aproape. Am servit puternic, ceea ce nu se intampla des, iar Stephens a gresit. Am zis ca toate momentele de tristete s-au dus, s-au evapoprat. Numai bucuria a ramas. Pentru momentul ala am zis ca mereu as porni de la capat. Niciodata nu trebuie sa renunti, sa ai incredere, sa speri ca orice este posibil. Sunt un sportiv implinit acum", a mai spus Halep.

Doctor honoris causa (doctor datorita meritelor), prescurtat dr.h.c., este un titlu onorific, acordat unor persoane eminente de catre o universitate, o institutie de inalte studii sau de o organizatie care le grupeaza pe cele doua. Acest titlu se acorda in special persoanelor care s-au distins in anumite domenii profesionale, sociale sau politice si nu are legatura cu educatia urmata de cel care primeste un astfel de doctorat.