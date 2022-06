Simona Halep, cu picioarele pe pământ: „Patrick mi-a dat încrederea că pot să revin în top, dar nu înseamnă că se va și întâmpla”

Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) a replicat cu franchețe, atunci când a fost întrebată dacă a crezut, în fragedă copilărie, că va deveni campioană de Grand Slam și număr 1 în clasamentul WTA.

„Niciodată nu am spus-o și nu am avut suficientă încredere încât să fiu vocală pe această temă. Dar înăuntrul meu nu am reunțat, cred că știam că am o șansă. Probabil, am avut încredere în mine însămi,” dezvăluie Simona Halep, într-un interviu The Guardian.

Simona Halep și revenirea dorită în top 10 WTA, alături de Patrick Mouratoglou

„Încet-încet, am încercat să văd dacă încă îmi doresc să joc tenis. Și am simțit că încă voiam, dar era foarte dificil. După ce l-am întâlnit însă pe Patrick totul a devenit mai ușor, iar acum sunt foarte motivată. Am dorința aceea de a continua să joc, pentru că simt că pot și simt că încă iubesc sportul,” adaugă sportiva din România.

„În fiecare zi în care trăiesc, cred. Iar Patrick crede și el. Mi-a dat încrederea că încă pot să fiu în topul tenisului mondial. Dar asta nu înseamnă că se va și întâmpla. Trebuie doar să îmi ofer o șansă în a da ce am mai bun. Și vom vedea, sunt relaxată, dar motivată să o fac,” completează Simona Halep, în același interviu.