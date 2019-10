Simona Halep isi terorizeaza adversarele din circuit: "Este abila si inteligenta. E enervant sa joci impotriva ei"

Simona Halep si-a speriat serios una din adversare.

Simona Halep a eliminat-o pe Andrea Petkovic in semifinalele turneului de la Roland Garros 2014, iar germanca nu a uitat-o niciodata pe jucatoarea din Constanta, neratand sansa de a o lauda intr-un interviu pentru cotidianul german Der Westen.

„Iubesc sa joc contra Simonei Halep deoarece este o sportiva grozava si te forteaza sa oferi cel mai buni tenis al tau. In plus, iti permite sa faci asta fiindca nu este ca Serena, cu forta ei. Nu este puternica si inalta, asa ca are nevoie sa-si foloseasca tot talentul. Te face sa mergi pana la extrem si sa fortezi inca o lovitura", a spus Petkovic

Andrea Petkovic despre Simona Halep: „Este abila si inteligenta. E enervant sa joci impotriva ei.”

Trebuie sa scoti tot ce ai mai bun pentru a o invinge, pentru ca este atat de abila si inteligenta! Deschide terenul foarte bine. Alearga, alearga, alearga, ajungi sa te rogi la Dumnezeu pentru viata ta cand joci cu ea, dar intr-un final tot pierzi punctul! Este chiar enervant!”, a spus Andrea Petkovic pentru publicatia germana Der Westen.

Simona Halep vs. Andrea Petkovic – 8-1 la meciurile directe

Desi este una dintre jucatoarele care pot pune in pericol orice oponenta din circuit, Andrea Petkovic nu a reusit decat o unica victorie in cele noua dueluri directe cu Simona Halep.

Prima si singura intalnire directa adjudecata de germanca a avut loc la Bucuresti, in 2009, cand Petkovic se impunea cu 6-2, 7-6.

De atunci, Simona a legat contra Andreei 8 succese consecutive, incluzand victoria din semifinalele RG 2014, scor 6-2, 7-6, dar si cea din finala turneului WTA de la Nurnberg, unde Petkovic a fost invinsa acasa de Simona cu un dublu 6-3.