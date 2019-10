Cum se pregateste Simona Halep pentru Turneul Campioanelor! Romanca a dezvaluit reteta succesului: "Mananc zilnic ciocolata"

Simona Halep a dezvaluit care este secretul succesului sau: mananca ciocolata in fiecare zi.

Intrebata de Catalin Maruta referitor la calitatile sale de bucatareasa, Simona Halep a relatat ca nu stie sa gateasca nimic, exceptand clatitele, pe care le face gustoase, insa pe gustul sau.

Simona Halep: „Mananc zilnic ciocolata.”

Mai apoi, Simona Halep a declarat ca mananca ciocolata in fiecare zi, cu toate ca in cantitati moderate. „Nu stiu daca este sau nu sanatos. Nu mananc mult, dar mananc, putin.”

"-Do you know how to cook?"

"- No... Pancakes" ????

"-Are they good?

" - Yes! Well I like them, I don't know if they are good or not but I like them" ????

She also said she eats chocolate every day ❤️????????????

