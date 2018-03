SIMONA HALEP, INDIAN WELLS | Incepe batalia! Simona, intepaturi catre Wozniacki: "Acum stiu cum sa gestionez situatia!"

Halep s-a recuperat atat fizic cat si psihic dupa finala de la Australian Open. Ea revine acum tot din postura de lider mondial si vrea sa castige la Australian Open. Principala adversara e tot daneza Caroline Wozniacki.

Intrebata cat timp i-a luat sa treaca peste finala pierduta la Australian Open in fata danezei Caroline Wozniacki, Halep a ras: "Cate saptamani sunt de atunci? Nu, pot sa spun ca am depasit momentul. Cand ma voi mai confrunta cu un astfel de meci, voi sti cum sa gestionez un timeout medical la 4-3 in decisiv", aluzie la gestul facut de Wozniacki, care a intrerupt meciul intr-un moment important pentreu jucatoarea romanca, motivand dureri la unul dintre picioare.

Simona Halep is learning to be kinder with herself. But that doesn’t mean she’s gone soft.

"I still want to be a fighter, I still want to get furious on court, because that helps me."

More: https://t.co/0aRoH9gBJE#BNPPO18 pic.twitter.com/mYlbLMwq9o