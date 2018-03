Simona Halep si-a aflat adversara din turul 2 de la Indian Wells! A mai jucat o singura data impotriva ei si a castigat fara emotii

Simona Halep si-a aflat adversara din turul 2 de la Indian Wells.

Simona Halep, favorita numarul 1 a turneului, intra in competitie direct in turul secund unde o va intalni pe Kristyna Pliskova, sora Karolinei. Kristina Pliskova a castigat meciul din primul tur cu Ying-Ying Duan (China), scor 6-4, 7-6 (5).



Simona Halep a mai jucat impotriva Kristynei Pliskova o singura data, la turneul de la Madrid, in 2017. Atunci, Simona Halep a castigat fara emotii, scor 6-1, 6-2.



Simona Halep - Kristyna Pliskova se va juca disputa in noaptea de vineri spre sambata.