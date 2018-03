Simona Halep le-a dezvaluit americanilor secretul succesului: "Poate de asta am ajuns numarul 1!" Cine a ajutat-o sa ajunga in top

Simona Halep va debuta la Indian Wells in noaptea de vineri spre sambata.

Simona Halep le-a spus jurnalistilor americani ca a lucrat foarte mult din punct de vedere psihic in ultima perioada, acesta fiind si unul dintre motivele pentru care a ajuns pe prima pozitie in clasamentul WTA.

Simona Halep a recunoscut ca merge la psiholog, iar sedintele au ajutat-o sa devina mai puternica.



"Intotdeauna am cautat perfectiunea, dar, in acelasi timp, stiu ca nu exista. E putin ciudat, de ce ma gandesc la asta desi stiu ca nu exista? Dar lucrez cu cineva in directia asta, ma ajuta sa fiu mai buna cu mine si sa inteleg ca uneori nu pot da 100% pe teren sau ca am nevoie de putin timp. Merg pe drumul cel bun si poate ca de aceea am ajuns numarul unu", a declarat Simona Halep.

Simona Halep - Kristyna Pliskova, meci din turul 2 al Indian Wells, se va disputa in noaptea de vineri spre sambata.