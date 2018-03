SIMONA HALEP, INDIAN WELLS | Conditia pentru ca Simona sa ramana prima in clasamentul WTA! Cum arata lupta cu Wozniacki

Simona Halep lupta pentru cel mai important trofeu din 2018 si pastrarea pozitiei de lider in ierarhia WTA.

Simona Halep, numarul unu mondial, isi poate consolida pozitia de lider la turneul de la Indian Wells, care debuteaza miercuri si la care este principala favorita.

Romanca a suferit un singur esec in 2018, in finala turneului Australian Open si are 14 victorii la cele trei turnee la care a evoluat, castigand titlul la Shenzhen si abandonand inaintea semifinalei de la Doha.

Halep va ajunge la 19 saptamani in fruntea ierarhiei mondiale dupa Indian Wells, depasindu-le in clasamentul all-time pe sarboaica Jelena Jankovic (18 saptamani) pe americanca Jennifer Capriati (17 saptamani). Daca Simona isi va pastra prima pozitie si la Miami Open, atunci le va depasi pe germanca Angelique Kerber (20 saptamani) si pe belgianca Kim Clijsters (20 saptamani), egalandu-le pe Tracy Austin (21 saptamani) si pe Maria Sarapova (21 saptamani).

Fostul lider mondial Caroline Wozniacki (Danemarca) trebuie sa joace finala la Indian Wells pentru a avea o sansa sa o depaseasca pe Halep.

Patru jucatoare au cate doua finale disputate in acest an, Simona Halep la Shenzhen (castigata) si Australian Open (pierduta), Caroline Wozniacki la Auckland (pierduta) si Australian Open (castigata), Elina Svitolina la Brisbane (castigata) si Dubai (castigata) si Petra Kvitova la St. Petersburg (castigata) si Doha (castigata).

De 11 ori principala favorita a reusit sa castige si titlul la Indian Wells, ultima data petrecandu-se in 2012, cand belarusa Victoria Azarenka a castigat in premiera titlul. Simona Halep a castigat si ea turneul din desertul californian, in 2015.

Serena Williams si Victoria Azarenka sunt jucatoarele active cu cele mai multe titluri de categoria Premier Mandatory din cariera, cate 6 fiecare, urmate de Simona Halep, Caroline Wozniacki si Maria Sarapova, cu cate trei.

Serena si Azarenka vor juca primele lor turnee din acest sezon, Williams revenind dupa mai bine de un an de pauza in circuit (ianuarie 2017), in timp ce belarusa va juca pentru prima oara din iulie.

La Indian Wells o singura jucatoare a reusit sa isi apere titlul pana acum, Martina Navratilova, impunandu-se in 1990 si 1991.

Cele mai multe puncte de aparat la turneele de la Indian Wells si Miami le are britanica Johanna Konta, 1.065, care a castigat titlul in Florida anul trecut. Urmatoarele pe lista sunt Caroline Wozniacki (865), Karolina Pliskova (780), Svetlana Kuznetova (770), Venus Williams (605), Kristina Mladenovic (400), Garbine Muguruza (335) si Angelique Kerber (335) etc.

Doar doua jucatoare au reusit ''duble'' (simplu - dublu) la Indian Wells, Lindsay Davenport in 1997 (alaturi de Natasa Zvereva la dublu) si 2000 (cu Corina Morariu) si Vera Zvonareva in 2009 (alaturi de Victoria Azarenka).

Anul acesta organizatorii turneului BNP Paribas ofera un bonus de un milion de dolari pentru aceasta dubla, intre participante fiind doar doua care au reusit performanta in 2018, Simona Halep la Shenzhen Open (alaturi de Irina Camelia Begu) si belgianca Elise Mertens la Hobart (alaturi de olandeza Demi Schuurs).