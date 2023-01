Într-una dintre zilele de pauză, jucătoarea de tenis a profitat de locația superbă în care se află și s-a relaxat la piscină, ocazie cu care a postat și câteva fotografii, în costum de baie.

Simona Halep (31 de ani, 12 WTA) nu evită ocaziile de a se menține într-o condiție fizică bună, în așteptarea rezolvării procesului în care este acuzată de dopaj.

Sportiva din Constanța s-a antrenat intens pe plajă, executând un plan de antrenament similar cu cele efectuate în presezon, în perioada în care colabora cu Darren Cahill.

Alături de Simona Halep se regăsesc Fabien Cosmao, care aparține de Academia Mouratoglou, sparring partner-ul Vasile Antonescu și kinetoterapeutul Mihai Pal.

It's exciting to see Simona staying in shape and working out for a possible good outcome and return to the court sometime this year hopefully. pic.twitter.com/i3YemgunE4