Scapă Simona Halep fără nicio sancțiune? Cristian Tudor Popescu vede „imposibil” acest scenariu

Simona Halep (31 de ani, 12 WTA) continuă să stea departe de circuitul WTA, în contextul suspendării sale din tenisul mondial cauzate de testul anti-doping cu rezultat pozitiv la Roxadustat.

La trei luni fără o săptămâni de la momentul anunțului oficial făcut de jucătoarea din România, ziaristul Cristian Tudor Popescu este de părere că dubla campioană de Grand Slam din România nu poate să scape fără vreo sancțiune.

„N-am telefon roșu, fir direct cu Simona, ca să știu ce se întâmplă acolo. Vă pot spune doar atât: din ceea ce știu eu – și sunt informat – este imposibil ca Simona să scape fără o sancțiune.

E greu să scape pentru că substanța aceea nu este o substanță obișnuită nici măcar printre substanțele de doping. E un medicament, rar, dubios, în România nici nu se găsește, în Statele Unite este administrat numai în condiții foarte speciale, pentru bolnavii de rinichi care fac dializă.

Deci, șansa ca acel medicament să fi ajuns întâmplător în sângele ei, adică să spui că a luat un supliment alimentar și era contaminat, e, practic, nulă,” a declarat Cristian Tudor Popescu, conform Newsweek.

Între timp, Simona Halep își conitnuă antrenamentele, atât pe terenul de tenis, cât și în sala de forță, menținându-și moralul ridicat.

Simona Halep's hand-eye coordination and reaction time look sharp as she is staying ready for when she gets to play again. pic.twitter.com/VnwCpldYJg