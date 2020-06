Simona Halep dezvaluie secretul pe care l-a invatat de la Darren Cahill: "Au fost momente in care m-am gandit si eu de ce nu castig un grand Slam"

Simona Halep a povestit cum Darren Cahill a ajutat-o sa faca pasul de la jucatoare de top 10 WTA la numarul 1 WTA si, in final, la statutul de castigatoare in turneele de mare slem.

"Au fost momente in care m-am gandit si eu de ce nu castig un Grand Slam, in conditiile in care castigasem atatea turnee mari, joc cu aceleasi jucatoare, dar nu sunt in stare... am avut fel si fel de ganduri. Dar de cand l-am cunoscut pe Darren am incercat sa fac zi de zi lucruri pentru "the big picture", cum zice el. Adica per ansamblu, nu neaparat pentru saptamana pe care o joc. Pentru ca, altfel, pui multa presiune pe tine si, in momentul in care zece minute din meci nu mai poti sa faci ceea ce iti propui sau ceea ce tu poti, ca simti ca nu faci ceea ce trebuie, nu mai poti sa te concentrezi sau sa te eliberezi de acea presiune," a afirmat Simona Halep in timpul unui podcast moderat de Andi Moisescu.

Simona Halep: "Daca gandesti pe termen lung e mult mai relaxant si traiesti fiecare zi cu placere"

"Daca te gandesti ca in doi ani vreau sa castig trei titluri e mult mai relaxant si iei fiecare zi cu placere, incerci sa progresezi la anumite aspecte. Adica ma duc la antrenament si pun douazeci de scurte, ca poate o sa ma ajute peste trei luni. Daca ma duc acum inainte de un turneu sa pun douazeci de scurte, pentru ca la primul meci o sa pun cinci scurte, atunci o sa te stresezi si nu mai poti sa realizezi ce se intampla cu tine," sustine Simona Halep.

Campioana en-titre de la Wimbledon si-a reinceput antrenamentele si, atat timp cat pandemia nu se va acutiza, va avea sansa de a participa la doua turnee de Grand Slam in perioada august-octombrie, la US Open (31 august - 13 septembrie) si Roland Garros (27 septembrie - 11 octombrie.)