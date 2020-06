Antrenament LIVE cu Simona Halep: doar azi ai sansa de a deveni colegul lui Darren Cahill! 

Cel mai probabil insa, Halep va juca primul sau turneu incepand cu 14 septembrie, la Madrid, urmand sa joace o saptamana mai tarziu la Roma, iar din 27 septembrie pe zgura de la Roland Garros.

Pana atunci, Simona Halep, urmarita in direct din Australia de Darren Cahill, s-a hotarat sa le permita fanilor sai sa urmareasca online, integral si in direct o sesiune de antrenament pe zgura.

"Salutare, lume! Multumita sistemului PlaySight am acum ocazia sa va invit la o sesiune de antrenament transmisa in direct vineri de la ora 16:00, ora Romaniei. Sper sa va gasesc acolo!", au fost cuvintele Simonei Halep transmise urmaritorilor sai pe Instagram si Twitter.

In aceasta saptamana, Simona Halep si purtatoarea sa de cuvant au lasat de inteles ca actualul numar 2 WTA nu are de gand sa participe la US Open, intre 31 august - 13 septembrie, dar decizia campioanei de la Wimbledon nu este definitiva.

Urmareste LIVE antrenamentul Simonei Halep!

