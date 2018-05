SIMONA HALEP - CAROLINE GARCIA, LIVE, 20:30 | Presiune URIASA: Wozniacki a castigat si a redevenit lider MONDIAL!

Caroline Wozniacki a trecut joi seara de Anastasia Sevastova si a redevenit lider mondial in clasamentul virtual. Simona Halep joaca azi cu Caroline Garcia!

Lupta pentru suprematie in tenisul feminin se incinge la Roma! Halep si Wozniacki merg cap la cap, iar acum e randul danezei sa revina pe primul loc, dupa victoria cu Anastasia Sevastova (20 WTA), scor 6-2, 5-7, 6-3. Halep are nevoie de o victorie azi, de la 20:30, cu Caroline Garcia.

Simona Halep, numarul unu mondial, o va avea ca adversara in Caroline Garcia din Franta, cap de serie numarul 7, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale in valoare de 2.703.000 euro.

Joi, in turul al treilea al competitiei, Garcia a invins-o in doua seturi, 6-1, 7-6 (9/7) pe americanca Sloane Stephens, castigatoarea editiei de anul trecut a Openului Statelor Unite si favorita numarul 9 la turneul din capitala Italiei, in timp ce Simona Halep a acces in sferturi fara sa joace, in urma abandonului adversarei sale, Madison Keys din Statele Unite, care a acuzat probleme la spate.

Halep si Garcia se vor infrunta pe terenul central de la Foro Italico, vineri seara, nu inainte de ora 20,30 (ora Romaniei). Aceasta va fi a cincea intalnire intre cele doua jucatoare (prima pe zgura), bilantul fiind favorabil reprezentantei tarii noastre, care s-a impus de trei ori in fata frantuzoaicei, ultima oara anul trecut, la Turneul Campioanelor.

Rezultate - optimi de finala:

Simona Halep (Romania/N.1) - Madison Keys (SUA/N.13) (forfait)

Caroline Garcia (Franta/N.7) - Sloane Stephens (SUA/N.9) 6-1, 7-6 (9/7)

Maria Sarapova (Rusia) - Daria Gavrilova (Australia) 6-3, 6-4

Jelena Ostapenko (Letonia/N.5) - Johanna Konta (Marea Britanie) 2-6, 6-3, 6-4

Angelique Kerber (Germania/N.11) - Maria Sakkari (Grecia) 6-1, 6-1

Elina Svitolina (Ucraina/N.4) - Daria Kasatkina (Rusia/N.14) 0-6, 6-3, 6-2

Anett Kontaveit (Estonia) - Venus Williams (SUA/N.8) 6-2, 7-6 (7/3)