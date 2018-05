Halep, lovitura zilei la Roma! Cu cine joaca in turul urmator: "Locul 1 nu ma mai intereseaza" VIDEO

Simona Halep s-a calificat in turul 3 la Roma, dupa 6-1; 6-0 cu Naomi Osaka.

In turul trei, Halep va juca cu Madison Keys, care a trecut de Donna Vekic in doua seturi, 7-6; 7-6.

Liderul WTA s-a declarat impresionata de atmosfera de la Roma, acolo unde a fost sustinuta si de multi romani.



"Oamenii fac o atmosfera foarte frumoasa si bineinteles ca orice atmosfera de acest fel ma ajuta si ajuta orice jucator. E un teren deosebit, simti publicul aproape si o energie pozitiva. Simti ca oamenii iubesc sportul, iubesc sa se uite la tenis si asta iti da si tie energie.", a spus Simona.

"Am jucat foarte bine azi, dar fiecare meci difera, asa ca imi propun sa raman concentrata pe ceea ce am de facut la urmatorul meci. Dar nivelul a fost destul de bun azi. A fost un game foarte important, ma bucur ca am reusit sa-l castig. Nu am cedat nicio minge si asta a fost foarte important la tarziu in meci. Am simtit ca game-ul al doilea e foarte, foarte important, dupa aceea m-am relaxat mai mult si am dat drumul la joc mai usor", a declarat Simona.

Serviciul a ajutat-o pe Simona in fata japonezei Osaka.

"Da, am servit destul de bine azi, am inceput sa joc mai bine si sa simt suprafata. Incerc sa adaptez jocul meu la fiecare jucatoare, dar in mare parte trebuie sa-mi mentin stilul".

Halep trebuie sa joace finala de la Roma pentru a se mentine pe prima pozitie in clasamentul WTA.

"Nu ma mai gandesc la locul unu, fiecare meci e important si de fiecare data cand intru pe teren incerc sa castig meciul pe care-l joc. Clasamentul vine de la sine daca-ti atingi mereu nivelul maxim de joc".

Simona a reusit si lovitura zilei la Roma.