Rayo Vallecano a anunțat oficial decesul lui Emery Morales, un tânăr fotbalist din academia clubului, care s-a stins subit la doar 15 ani. Cauza morții nu a fost făcută publică până în acest moment.

Tragedia a fost confirmată sâmbătă de gruparea madrilenă, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Emery Morales era component al centrului de copii și juniori al lui Rayo Vallecano și era considerat un jucător cu mare potențial.

Doliu la Rayo Vallecano! A murit la doar 15 ani

„Toți cei de la Rayo Vallecano sunt profund afectați de moartea lui Emery Morales, jucător al academiei noastre. Transmitem cele mai sincere condoleanțe părinților, familiei și prietenilor săi”, a transmis clubul spaniol.

„La Liga dorește să transmită cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui Emery Morales. Să se odihnească în pace”, a fost mesajul forului fotbalistic spaniol.

Rayo Vallecano urmează să joace următorul meci pe teren propriu pe 15 decembrie, împotriva lui Real Betis. Cel mai probabil, înainte de startul partidei va fi ținut un moment de reculegere.

