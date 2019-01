SIMONA HALEP - ASHLEIGH BARTY | Decizia finala in privinta antrenorului! Anuntul facut de Simona in Australia

Simona Halep incepe noul sezon la Syndey, contra australiencei Ashleigh Barty.

Halep s-a accidentat la finalul sezonului trecut si a ratat sansa de a participa din nou la Turneul Campioanelor. Liderul WTA si-a rezolvat problemele in aceasta iarna, iar acum e pregatita pentru revenire. Halep o intalneste pe Ashleigh Barty in optimile turneului de la Syndey, singurul turneu la care participa inainte de Australian Open.

Exista insa o mare diferenta fata de ultimii ani. Darren Cahill a decis sa intrerupa colaborarea cu numarul 1 WTA si sa se dedice familiei. Antrenorul si-a gasit un loc de munca la o echipa de fotbal australian si mai tine legatura cu Simona doar prin intermediul retelelor de socializare. Cei doi s-au intalnit la Syndey si au luat masa impreuna, insa Cahill nu se va mai afla pe marginea terenului la meciurile din acest an si nu o va mai ajuta pe Simona.

Dupa un an in care a cucerit primul Grand Slam din cariera, Simona Halep anunta ca va lucra fara antrenor in primele luni ale acestui an.

"Nu vreau sa-mi iau antrenor pentru primele 3-4 luni ale acestui an. Vreau sa vad cum merge asa. Darren a luat aceasta decizie din motive de familie, iar familie vine mereu pe primul plan. Nu am fost dezamagita sau suparata, inteleg perfect. Avem o relatie foarte buna", a spus Simona Halep.

Vestea buna e ca Simona nu mai resimte dureri la spate, dupa ce a fost diagnosticata cu hernie de disc. "Spatele a fost bine in perioada de pregatire. Nu am simtit durere si m-am antrenat 100%, am jucat niste seturi si niste meciuri. Nicio durere, niciun stres, dar nu stii niciodata cum este pana la primele meciuri oficiale, asa ca astept urmatoarele saptamani pentru a vedea clar cum ma simt. Nu am nicio presiune, dar sunt motivata sa sa vad cat de buna pot fi anul acesta", a spus Simona in Australia.

"Timp de 6 saptamani nu am facut nimic, am mers la sala si am facut exercitii timp de o ora. Fara tenis. A fost dificil, au trecut trei luni de la ultimul meci oficial de tenis", a mai spus ea.

Simona Halep si Ashleigh Barty se intalnesc in optimile de la Sydney miercuri dimineata pe www.sport.ro!