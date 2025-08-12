Meciul tur cu Drita, din turul trei preliminar al Europa League, a fost cu adevărat dramatic. FCSB a fost condusă cu 0-2 pe Arena Națională, dar a reușit să revină și a câștigat cu 3-2, astfel că are prima șansă la calificare în play-off-ul competiției, acolo unde o așteaptă Aberdeen (Scoția).



Dacă va reuși să-și mențină avantajul, FCSB va mai avea un singur tur de câștigat până în faza principală din Europa League. Neil Lennon, fostul antrenor de la Rapid, consideră că echipa lui Gigi Becali are mai multă calitate decât Aberdeen.



Neil Lennon: ”FCSB va fi mai puternică”



"Cred că FCSB va fi mai puternică în cele două meciuri. Aberdeen are viteză pe flancuri și sunt buni în tranziții. Antrenor lor principal este foarte bun. Totuși, FCSB are mai multă calitate", a spus Lennon, potrivit digisport.ro.



În prezent, Aberdeen are un lot evaluat de Transfermarkt la 18,7 milioane de euro. Cel mai valoros jucător este finlandezul Topi Keskinen, extremă stânga în vârstă de 22 de ani.



În această vară, Aberdeen a plătit până acum doar 725.000 de euro pentru transferuri: extrema Nicolas Milanovic, de la Western Sydney (475.000 de euro) și fundașul stânga Emmanuel Gyamfi, de la Schalke 04 (250.000 de euro). În rest, jucători liberi de contract sau împrumutați.

