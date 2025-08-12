Ciobanu a deschis scorul în minutul 30, iar Dobre a egalat după pauză, cu o execuție spectaculoasă.



La finalul meciului, Ștefan Bană a atras atenția lui Ilie Dumitrescu. „Bană are un mare potențial, îmi place mult. Eu l-am remarcat la Craiova”, a spus fostul internațional pentru Digi Sport.



Bană, împrumutat de Oțelul de la Universitatea Craiova, a bifat toate cele 5 etape ale noului sezon, cu un gol și un assist. Cota sa pe Transfermarkt este de 400.000 de euro.



Tranzacția prin care a ajuns la Galați a inclus și transferul definitiv al lui Stevanovic, iar gălățenii au încasat 150.000 de euro, păstrând 30% dintr-un viitor transfer al lui Bană.



Giovanni Becali, dat pe spate de Ștefan Bană „Dă la poartă ca Lamine Yamal”



„Bană e exact ca un jucător argentinian pe care Roma l-a luat de la Sassuolo. Nu o să fie jucătorul de 20 de milioane, dar va fi un om de bază la Craiova. Îl joacă în dreapta și trage cu stângul cum trage Lamine Yamal!”, a declarat Becali la Fanatik.



Giovanni Becali consideră însă că oltenii greșesc că nu-i oferă continuitate tânărului jucător: „Ține-i, bă! Joacă cu 4-5 juniori, fă echipă tare, ai răbdare!”.

Rapid, pe locul doi în Superliga

În urma acestui meci, Rapid București ocupă poziția #2 în clasament, cu 11 puncte, în spatele Universității Craiova (13).



La poli opuși, Oțelul Galați ocupă locul nouă în Superliga României, cu șase puncte adunate dintr-o victorie, trei remize și un eșec.



Pentru Rapid urmează derby-ul cu FCSB (17 august), pe când Oțelul Galați va face deplasarea la nou-promovata FC Argeș (18 august).



Ambele partide vor putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro.

