Jucătoarea născută la Moscova care vrea să evolueze în culorile Ucrainei: "Putin, oprește războiul!"

Daria Saville este născută în Moscova și a reprezentat Rusia până în 2015, când a emigrat în Australia. Fosta ocupantă a locului 20 WTA este căsătorită cu tenismenul Luke Saville, cel care a influențat-o să obțină cetățenia australiană și care ocupă locul 53 în ierarhia ATP.

Într-un mesaj postat pe Twitter, Daria spune că plănuiește să se îmbrace în culorile Ucrainei la turneul WTA 1000 de la Indian Wells, programat în perioada 9 - 20 martie.

"Cine mi se alătură în a purta albastru și galben la Indian Wells? Sau la orice alt turneu?", a scris Daria Saville, pe Twitter, postarea sa strângând peste 2000 de aprecieri.

Who’s gonna join me wearing ???????? at @BNPPARIBASOPEN ?! Or at any tournament really!