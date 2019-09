Invinsa de Ana Bogdan in calificari, a reusit sa castige titlul la US Open in proba de dublu mixt 

Bethanie Mattek-Sands a castigat titlul la US Open in proba de dublu mixt, alaturi de Jamie Murray, fratele mai mare al fostului numar 1 ATP, Andy Murray.

In finala competitiei de dublu mixt, Mattek-Sands/Murray i-au invins pe Chan/Venus in doua seturi, scor 6-2, 6-3, dupa numai 61 de minute de joc.

Bethanie Mattek-Sands, invinsa de Ana Bogdan in calificari la US Open 2019

Performanta americancei vine la doua saptamani dupa ce aceasta pierduse in calificarile de pe tabloul de simplu in favoarea Anei Bogdan, care a invins-o scor 7-5, 7-5 in primul tur al calificarilor.

Ana Bogdan a legat incepand cu acea victorie un sir de 4 meciuri castigate fara set pierdut, dintre care unul pe tabloul principal.

Bethanie Mattek-Sands ocupa actualmente locul 436 in clasamentul WTA de simplu, dar jucatoarea americana exceleaza in proba de dublu. Pana in prezent, Mattek-Sands a castigat nu mai putin de 9 titluri de mare slem, 5 la dublu feminin si 4 la dublu mixt. Unul dintre cele 4 titluri de Grand Slam castigate la dublu mixt a fost reusit alaturi de Horia Tecau, la Australian Open in 2012.