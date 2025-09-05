GALERIE FOTO Și-au jignit singuri finalista de la US Open: americanii au comis pe post o greșeală greu de înțeles

Marcu Czentye
Amanda Anisimova a reușit calificări consecutive în finalele turneelor de mare șlem de la Wimbledon și New York.

Amanda Anisimova (24 de ani, 9 WTA) a devenit o sursă de inspirație în a doua jumătate a sezonului 2025.

Jucătoarea americană a reușit să anuleze, în mai puțin de două luni, efectele finalei pierdute cu 6-0, 6-0, în fața Igăi Swiatek, pe iarba de la Wimbledon.

Amanda Anisimova, „taxată” de ESPN pentru finala pierdută la zero în fața Igăi Swiatek

Jucătoarea antrenată în trecut de australianul Darren Cahill nu doar că a învins-o pe Iga Swiatek în sferturile US Open 2025, 6-4, 6-3, luându-și revanșa pentru eșecul din Londra, ci a rezistat eroic și împotriva japonezei Naomi Osaka, reușind calificarea în finala US Open.

„E un vis devenit realitate pentru mine,” declara Amanda Anisimova în timp ce, pe grafica postului ESPN, a rulat o descriere considerată de mulți mai puțin inspirată.

„Prima femeie în Era Open care pierde 6-0, 6-0 o finală de competiție majoră, dar se califică în finala următorului turneu de mare șlem,” a fost maniera mai degrabă neinspirată în care postul american de televiziune a ales să o portretizeze pe Amanda Anisimova.

Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova, finala US Open 2025

Preferata publicului în finala programată sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 23:00, va fi, indubitabil, Amanda Anisimova.

Americanii își vor susține jucătoarea în detrimentul Arynei Sabalenka. Bielorusa încearcă nu doar să își apere titlul de campioană cucerit anul trecut după o finală cu Jessica Pegula, dar și să demonstreze că nu a ajuns accidental prima jucătoare - de la Serena Williams - care leagă trei finale pe hardul de la Flushing Meadows.

Amanda Anisimova

  • Amanda anisimova sua uso 25
