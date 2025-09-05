Amanda Anisimova (24 de ani, 9 WTA) a devenit o sursă de inspirație în a doua jumătate a sezonului 2025.

Jucătoarea americană a reușit să anuleze, în mai puțin de două luni, efectele finalei pierdute cu 6-0, 6-0, în fața Igăi Swiatek, pe iarba de la Wimbledon.

Amanda Anisimova, „taxată” de ESPN pentru finala pierdută la zero în fața Igăi Swiatek

Jucătoarea antrenată în trecut de australianul Darren Cahill nu doar că a învins-o pe Iga Swiatek în sferturile US Open 2025, 6-4, 6-3, luându-și revanșa pentru eșecul din Londra, ci a rezistat eroic și împotriva japonezei Naomi Osaka, reușind calificarea în finala US Open.

„E un vis devenit realitate pentru mine,” declara Amanda Anisimova în timp ce, pe grafica postului ESPN, a rulat o descriere considerată de mulți mai puțin inspirată.

„Prima femeie în Era Open care pierde 6-0, 6-0 o finală de competiție majoră, dar se califică în finala următorului turneu de mare șlem,” a fost maniera mai degrabă neinspirată în care postul american de televiziune a ales să o portretizeze pe Amanda Anisimova.

