În unul dintre cele mai așteptate dueluri ale serii, Mihai Zmărăndescu l-a învins pe Adrian Lupușe, după o decizie unanimă a arbitrilor.
Mihai Zmărăndescu și-a pus mâinile în cap după meciul cu Adrian Lupușe
După ce arbitrul a anunțat rezultatul, Mihai Zmărăndescu și-a pus mâinile în cap, iar apoi și-a îmbrățișat adversarul. VEZI FOTO
Adrian Lupușe a rezistat atacurilor venite din partea lui Zmărăndescu și a reușit să ducă meciul până la capăt, însă nu a găsit soluții eficiente pentru contraatac, iar arbitrii au acordat victoria în unanimitate.
Gala Dynamite Fighting Show din 2026 promite să fie una istorică. Evenimentul este organizat în parteneriat cu celebra promoție japoneză K-1, iar unul dintre câștigători va obține calificarea în finala K-1 de la Tokyo.