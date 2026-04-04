Dennis Man a lăsat Parma, în vara anului trecut, și a semnat cu PSV Eindhoven. Acum, spre finalul sezonului 2025-2026, românul poate spune, cu tărie, că a luat o decizie inspirată!

Om de bază sub comanda antrenorului Peter Bosz, Dennis Man e ca și campion în Olanda! În urma cu câteva minute, într-o partidă din etapa a 29-a, PSV a trecut de Utrecht pe teren propriu, scor 4-3. Golul victoriei pentru gazde a fost înscris, în minutul 90+4, de Driouech.

Dennis Man a fost titular și schimbat, în minutul 74, pe când tabela arăta 3-2 pentru PSV.

Grație succesului de astăzi, PSV s-a dus la 18 puncte de Feyenoord, ocupanta locului 2. Inclusiv dacă formația din Rotterdam va câștiga, mâine (ora 15:30), în meciul cu Volendam din deplasare, ea nu poate decât să egaleze PSV la puncte, în cele cinci meciuri care vor rămâne de disputat. Degeaba însă! Având în vedere că, în Olanda, primul criteriu de departajare e golaverajul, în caz de egalitate de puncte, PSV e ca și campioană deja. Pentru că are +42 la golaveraj, comparativ cu Feyenoord, care are +21.