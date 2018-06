BREAKING NEWS | Zidane, aproape de LOVITURA anului: oferta de 200 de milioane! Cu cine negociaza

Zinedine Zidane a surprins pe toata lumea atunci cand si-a anuntat plecarea de la Real Madrid.

Zidane a plecat de la Real Madrid la doar cinci zile dupa ce a castigat cel de-al treilea trofeu UEFA Champions League consecutiv. In conferinta de presa in care a anuntat despartirea de Real, Zidane a mentionat ca nu va prelua o alta echipa in viitorul apropiat.

Banii seicilor il poate face insa sa se razgadeasca rapid. The Sun noteaza ca Zidane este in negocieri avansate cu Qatar pentru a prelua nationala statului care in 2022 va organiza Campionatul Mondial. 50 de milioane de dolari si un contract pe patru ani este oferta celor din Qatar, ceea ce inseamna ca tehnicianul francez va incasa numai putin de 200 de milioane de dolari in urmatorii patru ani.

In 2010, Zinedine Zidane a fost una dintre personalitatile fotbalului mondial care au sustinut Qatar-ul in incercarea de a obtine organizarea Campionatului Mondial.