Superliga are un sezon extrem de echilibrat, iar lupta pentru titlu se anunță deschisă până la final. După 22 de etape, Rapid București este lider, cu 42 de puncte, urmată de Dinamo, cu 41, și Universitatea Craiova, cu 40. FC Botoșani ocupă locul 4, cu 38 de puncte, FC Argeș este pe 5, iar UTA Arad închide zona de play-off, cu 33. Surprinzător, FCSB se află abia pe locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj este pe poziția a 10-a, cu 29.



Vasile Miriuță știe cine câștigă Superliga: „Arată cel mai bine!”



Vasile Miriuță este convins că titlul se va decide între Dinamo și Universitatea Craiova. Fostul antrenor și jucător al „câinilor” a urmărit victoria cu 1-0 a alb-roșiilor în fața lui „U” Cluj și a rămas impresionat de jocul echipei lui Zeljko Kopic.



„A arătat bine Dinamo, chiar am văzut meciul, dar ei au arătat bine și până acum. Sunt sigur că se vor bate la primele trei locuri. Eu zic că Dinamo are șanse la titlu. La ora actuală, Dinamo și Craiova arată cel mai bine, ca joc, ca forță”, a spus Miriuță pentru iamsport.ro.



Pentru „câini” urmează deplasarea de la Sibiu, unde vor întâlni FC Hermannstadt. Cele două formații se vor duela vineri, 23 ianuarie, nu mai devreme de ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

