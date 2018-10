Serena Williams, declaratie de dragoste pentru Eugenie Bouchard! "Doar ce m-am indragostit si mai mult de tine!"

Serena Williams si-a declarat dragostea… pentru Eugenie Bouchard.

"Vreau taco", a fost mesajul pe care Eugenie Bouchard l-a scris pe Twitter dupa semifinala disputata la Luxemburg cu Julia Goerges, meci pe care l-a pierdut dupa trei seturi, scor 7-6, 5-7, 1-6. Canadianca, locul 88 WTA, a reusit sa ajunga din nou in Top 100 dupa un traseu dezastruos in ultimele luni.

Cea care a aprobat-o printre primii a fost chiar fostul liderul mondial din WTA, Serena Williams. Americanca in varsta 37 de ani "si-a declarat dragostea" fata de sportiva de 24 de ani din Canada. "Doar ce m-am indragostit mai mult de tine", a scris Serena in sectiunea de comentarii, ea insasi fiind o mare iubitoare de taco. "Vreau taco. In fiecare zi vreau taco. Nu stiu ce sa fac. E ceva ce se poate face in acest caz?", afirma americanca in urma cu cateva luni.