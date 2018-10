Se reprofileaza Serena Williams? Anuntul de ultim moment facut in New York

Se reprofileaza Serena Williams?

Americanca a decis de curand sa nu mai joace niciun meci anul acesta, iar de curand, multipla castigatoare de Grand Slam a fost anuntata ca fiind gazda serii la Gala Met 2019, alaturi de nume importante ca Lady Gaga si Harry Styles.

Gala Met, care a capatat acest nume dupa cel al Muzeului Metropolitan de Arta din New York, chiar locul in care este organizat evenimentul inca din 1946, are un scop caritabil, menit sa stranga fonduri in beneficiul muzeului, reusind totodata la fiecare editie sa adune peste 10 milioane de dolari anuale.

Un lucru interesant este faptul ca evenimentul de la New York va avea loc pe 6 mai 2019, timp in care turneul detinut de Ion Tiriac va fi in plina desfasurare (3-12 mai), iar absenta americancei de la competitia din capitala Spaniei este iminenta.

Serena, Lady Gaga si Harry Styles vor prezenta evenimentul alaturi de redactorul sef al Vogue SUA, Anna Wintour. Chiar daca cele mai cunoscute vedete ale lumii primesc invitatie din partea redactorului Vogue, starurile sunt nevoite sa plateasca biletul de intrare care costa in jur de 30 de mii de dolari. Celebritatile folosesc acest prilej pentru a avea aparitii memorabile, acest eveniment reprezentand un real bal al costumatiilor sofisticate.