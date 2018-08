Romania si-a aflat adversara din primul tur al Grupei Mondiale a FedCup.

Romania a avut ghinion si va juca impotriva Cehiei in primul tur al Grupei Mondiale a FedCup 2019. Partida se va disputa in deplasare, in Cehia.



Petra Kvitova si Karolina Pliskova sunt vedetele Cehiei. In acest moment, echipa Romaniei de FedCup este formata din Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu si Monica Niculescu.