CS Gloria Bistriţa şi SCM Râmnicu Vâlcea au obţinut victorii clare, miercuri, pe teren propriu, în etapa a şasea a Ligii Naţionale de handbal feminin.
Gloria Bistrița - SCM Universitatea Craiova 32-26, cu Danila So Delgado MVP
Campioana CS Gloria Bistriţa a trecut de SCM Universitatea Craiova cu 32-26 (16-13), în TeraPlast Arena.
Danila Patricia So Delgado Pinto (vezi galeria foto de mai sus) a marcat 7 goluri pentru Gloria, Nina Engel a reuşit 6 goluri, iar Asuka Fujita şi Johanna Reichert, câte 5.
Maja Sofie Muri a marcat 5 goluri pentru învinse, iar Vanessa Schmidt a reuşit 16 intervenţii.
SCM Râmnicu Vâlcea - CSU Știința București 39-26
SCM Râmnicu Vâlcea a dispus de nou-promovata CSU Ştiinţa Bucureşti, cu 39-26 (16-8), în Sala Traian.
Tuva Ulsaker Hoeve a marcat 8 goluri pentru gazde, Zoe Sprengers 7, Sarah Johanna Dekker 6, Angela Ştefania Stoica 5 etc.
Surpriză la Brașov! Corona - CSM Târgu Jiu 20-22
CSM Corona Braşov a fost învinsă surprinzător de CSM Târgu Jiu, cu 22-20 (11-10), chiar în Sala ''Dumitru Popescu-Colibaşi'', după două reprize identice.
Iulia Carmen Eiler, Aitana Santos Santome şi Mirabela Gabriela Perianu au marcat câte 4 goluri pentru formaţia gorjeană, iar Anastasja Babovic Vujovic a reuşit 13 intervenţii.
De la Corona s-au remarcat Magda Natalia Balsam (5 goluri) şi Kinga Janurik (10 intervenţii).
Clasamentul din Liga Florilor
1. CS Gloria Bistriţa 12 puncte (6 jocuri)
2. CSM Bucureşti 10 p (5 j)
3. HC Dunărea Brăila 10 (6)
4. CS Rapid Bucureşti 9 (6)
5. SCM Universitatea Craiova 7 (6)
6. CSM Slatina 7 (6)
7. SCM Râmnicu Vâlcea 7 (6)
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Agerpres