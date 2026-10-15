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CS Gloria Bistriţa şi SCM Râmnicu Vâlcea au obţinut victorii clare, miercuri, pe teren propriu, în etapa a şasea a Ligii Naţionale de handbal feminin.

Gloria Bistrița - SCM Universitatea Craiova 32-26, cu Danila So Delgado MVP

Campioana CS Gloria Bistriţa a trecut de SCM Universitatea Craiova cu 32-26 (16-13), în TeraPlast Arena.

Danila Patricia So Delgado Pinto (vezi galeria foto de mai sus) a marcat 7 goluri pentru Gloria, Nina Engel a reuşit 6 goluri, iar Asuka Fujita şi Johanna Reichert, câte 5.

Maja Sofie Muri a marcat 5 goluri pentru învinse, iar Vanessa Schmidt a reuşit 16 intervenţii.

SCM Râmnicu Vâlcea - CSU Știința București 39-26

SCM Râmnicu Vâlcea a dispus de nou-promovata CSU Ştiinţa Bucureşti, cu 39-26 (16-8), în Sala Traian.

Tuva Ulsaker Hoeve a marcat 8 goluri pentru gazde, Zoe Sprengers 7, Sarah Johanna Dekker 6, Angela Ştefania Stoica 5 etc.

Surpriză la Brașov! Corona - CSM Târgu Jiu 20-22

CSM Corona Braşov a fost învinsă surprinzător de CSM Târgu Jiu, cu 22-20 (11-10), chiar în Sala ''Dumitru Popescu-Colibaşi'', după două reprize identice.

Iulia Carmen Eiler, Aitana Santos Santome şi Mirabela Gabriela Perianu au marcat câte 4 goluri pentru formaţia gorjeană, iar Anastasja Babovic Vujovic a reuşit 13 intervenţii.

De la Corona s-au remarcat Magda Natalia Balsam (5 goluri) şi Kinga Janurik (10 intervenţii).

Clasamentul din Liga Florilor

1. CS Gloria Bistriţa 12 puncte (6 jocuri)

2. CSM Bucureşti 10 p (5 j)

3. HC Dunărea Brăila 10 (6)

4. CS Rapid Bucureşti 9 (6)

5. SCM Universitatea Craiova 7 (6)

6. CSM Slatina 7 (6)

7. SCM Râmnicu Vâlcea 7 (6)

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Agerpres