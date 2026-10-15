Ianis Stoica, pe picior de plecare din Portugalia! Ce cluburi importante din Europa vor să-l transfere în iarnă

Ianis Stoica, pe picior de plecare din Portugalia! Ce cluburi importante din Europa vor să-l transfere în iarnă Fotbal intern
SPORT.RO
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Ianis Stoica (23 de ani), mijlocașul ofensiv al portughezilor de la Estrela Amadora, are șanse mari să își schimbe echipa în perioada de mercato din ianuarie 2027, fiind dorit în Germania și Belgia.

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Din articol

Fotbalistul român traversează o formă bună în campionatul Portugaliei, unde și-a trecut în palmares patru goluri și două pase decisive în opt partide disputate în actuala stagiune, iar evoluțiile sale au atras atenția mai multor cluburi europene.

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Cluburile care îl monitorizează și prețul cerut de portughezi

Potrivit Fanatik, formații din Germania și Belgia îl urmăresc pe jucătorul român pentru un transfer în fereastra din iarnă, pe listă aflându-se FC Koln și Anderlecht. De asemenea, pe plan intern, Benfica Lisabona s-a interesat de situația mijlocașului.

În contextul interesului ridicat și al posibilității de a-l pierde în următoarele săptămâni, conducerea celor de la Estrela Amadora a stabilit suma pentru care este dispusă să renunțe la serviciile românului. Dacă în vară prețul cerut era de 2,5 milioane de euro, pretențiile financiare ale grupării lusitane au crescut de până la trei ori. Cu toate acestea, suma rămâne accesibilă pentru cluburile din Germania și Belgia care îl doresc pe fotbalistul de 23 de ani.

Ianis Stoica a ajuns la Estrela Amadora în iulie 2025, când a fost transferat de la Hermannstadt în schimbul sumei de 1,3 milioane de euro, semnând un contract valabil pe trei sezoane, până în iunie 2028. În total, de la sosirea în Portugalia, românul a adunat 42 de partide, șapte goluri și cinci pase de gol. Rămâne de văzut dacă mijlocașul ofensiv va fi inclus de Gică Hagi pe lista convocaților pentru acțiunea naționalei României din luna noiembrie.

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