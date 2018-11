Simona Halep, anunt de ULTIMA ORA despre inlocuitorul lui Darren Cahill! A vorbit pentru prima data despre asta

Simona Halep a glumit cu Ion Tiriac sa fie antrenata de acesta.

Simona Halep a acordat primul interviu dupa anuntul ca si-a incheiat colaborarea cu Darren Cahill la dorinta acestuia.

”In momentul de fata nu am vorbit nimic cu nimeni, nu exista un plan B, nu este usor sa aleg din nou un antrenor, a fost o perioada extraordinara cu Darren si vreau sa-i multumesc pentru tot ceea ce a facut pentru mine. Eu cred ca o sa fie bine in continuare.



Nu stiam, banuiam pentru ca am mai avut discutii, stiam ca baiatul lui e in anul final si trebuie sa mearga la Universitate, stiam ca trebuie sa fie alaturi de familie mai mult, a avut atatia ani in circuit, am inteles si am respectat, familia e intotdeauna pe primul plan" a spus Simona Halep.

Invitata la un eveniment organizat de Ion Tiriac, acesta a glumit ca ar fi gata sa-i ia locul el lui Darren Cahill. Simona a fost incantata de varianta: "Da, un mare DA. Ii multumesc pentru asta, este un sprijin foarte mare, foarte important si imi da incredere in acest moment".