Halep, sedinta foto inedita inainte de vacanta! Sta departe de tenis dupa accidentarea la spate

Simona Halep incheie anul pe primul loc in lume

A fost un an de pus in rama pentru Simona Halep. Romanca a incheiat si in acest an pe primul loc in lume si si-a facut un obicei. A pozat din nou pentru revista Elle, dar n-a mai primit titlul de femeia anului.



Numarul unu mondial se recupereaza dupa accidentarea la spate!



"Parca se pregateste pentru mondialul de fitness", glumesc fanii Simonei dupa ce au vazut imaginile.



Halep este in continuare in cautarea unui antrenor dupa despartirea de Cahill.