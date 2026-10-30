Serena Williams are 45 de ani și un singur meci oficial jucat în 2026, în proba individuală a circuitului WTA.

A câștigat un set în confruntarea de trei seturi, purtată cu australianca Maya Joint, în proba inaugurală a turneului de la Wimbledon, dar a pierdut partida, 6-3, 6-7 (6), 6-3, după 2 ore și 25 de minute.

Sinner, Alcaraz și... Serena Williams, în top 3

145 de minute de joc - cărora li s-au adăugat patru partide jucate în proba de dublu feminin și una în proba de dublu mixt, alături de Carlos Alcaraz, au fost suficiente pentru ca Serena Williams un privilegiat loc 3 în clasamentul Forbes care numără banii generați de tenismeni, în 2026.

Imediat după Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, care și-au atras câte $58 de milioane, respectiv $53,7, în ierarhia financiară apare Serena Williams, cu $40,1 milioane atrase în conturi, prin activitatea înregistrată în acest an calendaristic.