GALERIE FOTO Scandalos? Serena Williams, loc 3 mondial într-un raport Forbes al anului 2026

Publicitate
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Serena Williams, performanțe uluitoare în afara terenului de tenis, în 2026.

TAGS:
Serena WilliamsTeniscastigurivenituriForbes
Din articol

Serena Williams are 45 de ani și un singur meci oficial jucat în 2026, în proba individuală a circuitului WTA.

A câștigat un set în confruntarea de trei seturi, purtată cu australianca Maya Joint, în proba inaugurală a turneului de la Wimbledon, dar a pierdut partida, 6-3, 6-7 (6), 6-3, după 2 ore și 25 de minute.

Sinner, Alcaraz și... Serena Williams, în top 3

145 de minute de joc - cărora li s-au adăugat patru partide jucate în proba de dublu feminin și una în proba de dublu mixt, alături de Carlos Alcaraz, au fost suficiente pentru ca Serena Williams un privilegiat loc 3 în clasamentul Forbes care numără banii generați de tenismeni, în 2026.

Imediat după Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, care și-au atras câte $58 de milioane, respectiv $53,7, în ierarhia financiară apare Serena Williams, cu $40,1 milioane atrase în conturi, prin activitatea înregistrată în acest an calendaristic.

Serena Williams

  • Serena venus williams 02
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Forbes nu poate ignora impactul uriaș pe care Serena încă îl generează

Dincolo de parteneriatul cu Nike, întins pe 23 de ani, Serena Williams a semnat recent contracte publicitare cu Heineken, dar și cu producătorul Factor and Ro, devenit viral în urma campaniei prin care și-a vândut peptida GLP-1, care ajută persoanele spre un proces de slăbire accelerat.

În administrările de GLP-1, medicii se bazează pe un cumul de reacții produse de un hormon intestinal ce transmite creierului senzația de sațietate, stimulează eliberarea de insulină și scade secreția de glucagon.

Prin consumul de GLP-1, Serena Williams se laudă că a slăbit 14 kilograme într-un interval de numai 8 luni.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
ULTIMELE STIRI
Rapid - Csikszereda 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Giuleștenii caută revenirea după dezastrul cu FCSB
Rapid - Csikszereda 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Giuleștenii caută revenirea după dezastrul cu FCSB
Le Havre - PSG, ACUM pe VOYO, campioana începe remontada cu ultima clasată!
Le Havre - PSG, ACUM pe VOYO, campioana începe remontada cu ultima clasată!
Ionuț Chirilă a blocat-o pe Steaua în Ghencea, apoi a anunțat marele plan: "Cu siguranță!"
Ionuț Chirilă a blocat-o pe Steaua în Ghencea, apoi a anunțat marele plan: "Cu siguranță!"
„Ar trebui să fie cel mai bun de la FCSB”. Fotbalistul pe care Gigi Becali îl așteaptă ca pe pâinea caldă
„Ar trebui să fie cel mai bun de la FCSB”. Fotbalistul pe care Gigi Becali îl așteaptă ca pe pâinea caldă
Răsturnare de situație la FCSB: ce urmează pentru Politic și Gnahore
Răsturnare de situație la FCSB: ce urmează pentru Politic și Gnahore
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Gigi Becali dă afară un jucător de la FCSB după eșecul din Cupa României: ”De la el ne luăm adio!”

Gigi Becali dă afară un jucător de la FCSB după eșecul din Cupa României: ”De la el ne luăm adio!”

Gloria Bistrița – FCSB 1-0 | ȘOC în Cupa României! Prima înfrângere a lui Laurențiu Reghecampf de la revenire

Gloria Bistrița – FCSB 1-0 | ȘOC în Cupa României! Prima înfrângere a lui Laurențiu Reghecampf de la revenire

Daniel Bîrligea, DUBLĂ în măcelul din Serie A! Frosinone urcă pe loc de Europa

Daniel Bîrligea, DUBLĂ în măcelul din Serie A! Frosinone urcă pe loc de Europa

Ce nebunie! Nota lui Daniel Bîrligea după ce i-a dat pe spate pe italieni cu o ”dublă” în Frosinone - Lecce

Ce nebunie! Nota lui Daniel Bîrligea după ce i-a dat pe spate pe italieni cu o ”dublă” în Frosinone - Lecce

Gigi Becali a intervenit în direct la TV după eșecul lui FCSB și a făcut prăpăd: ”Era fotbalist! Aveam așteptări de la el”

Gigi Becali a intervenit în direct la TV după eșecul lui FCSB și a făcut prăpăd: ”Era fotbalist! Aveam așteptări de la el”

Decizie șoc! Vrea să plece de la FCSB după eșecul din Cupa României

Decizie șoc! Vrea să plece de la FCSB după eșecul din Cupa României


Recomandarile redactiei
„Ar trebui să fie cel mai bun de la FCSB”. Fotbalistul pe care Gigi Becali îl așteaptă ca pe pâinea caldă
„Ar trebui să fie cel mai bun de la FCSB”. Fotbalistul pe care Gigi Becali îl așteaptă ca pe pâinea caldă
Ionuț Chirilă a blocat-o pe Steaua în Ghencea, apoi a anunțat marele plan: "Cu siguranță!"
Ionuț Chirilă a blocat-o pe Steaua în Ghencea, apoi a anunțat marele plan: "Cu siguranță!"
Rapid - Csikszereda 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Giuleștenii caută revenirea după dezastrul cu FCSB
Rapid - Csikszereda 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Giuleștenii caută revenirea după dezastrul cu FCSB
Răsturnare de situație la FCSB: ce urmează pentru Politic și Gnahore
Răsturnare de situație la FCSB: ce urmează pentru Politic și Gnahore
Le Havre - PSG, ACUM pe VOYO, campioana începe remontada cu ultima clasată!
Le Havre - PSG, ACUM pe VOYO, campioana începe remontada cu ultima clasată!
Alte subiecte de interes
„Atât știau toți despre mine: că eram o vacă grasă” Serena Williams dezvăluie cum a trecut peste criticile cârcotașilor
„Atât știau toți despre mine: că eram o vacă grasă” Serena Williams dezvăluie cum a trecut peste criticile cârcotașilor
Aroganță maximă! Ce a spus Ion Țiriac, după ce a văzut-o pe Nadia Comăneci lângă Serena Williams la JO 2024
Aroganță maximă! Ce a spus Ion Țiriac, după ce a văzut-o pe Nadia Comăneci lângă Serena Williams la JO 2024
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Câți bani câștigă din bilete o echipă din Superliga
Câți bani câștigă din bilete o echipă din Superliga
BOMBA SEXY care a renuntat la baschet si a castigat peste 2.000.000 de dolari intr-un an! Cu ce se ocupa acum! GALERIE FOTO
BOMBA SEXY care a renuntat la baschet si a castigat peste 2.000.000 de dolari intr-un an! Cu ce se ocupa acum! GALERIE FOTO
CITESTE SI
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție

stirileprotvO familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție

Paradox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

stirileprotvParadox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

Lewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

stirileprotvLewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

Două familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

stirileprotvDouă familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!