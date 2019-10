Romania si-a aflat urmatorul adversar din Cupa Davis! Tecau si echipa vor juca acasa play-off-ul Grupei Mondiale I

Romania a fost norocoasa la tragerea la sorti.

Horia Tecau si coechipierii sai isi vor masura fortele cu reprezentanta tarii Chinei, in perioada 6-7 martie 2020.

Play-off-ul se va disputa in cadrul Grupei Mondiale I, iar invingatoarea va juca in luna septembrie a anului viitor cu o tara pierzatoare din play-off-ul primei urne valorice.

Romania vs. China, 6-7 martie 2020 se joaca in tara

Romanii au fost norocosi la tragerea la sorti, evitand o deplasare foarte lunga in luna martie a anului viitor, deplasare care ar fi contravenit planurilor lor, intrucat luna martie propune mereu in sezonul de tenis turnee in Statele Unite ale Americii (Indian Wells, Miami s.a.)

Tenismenii convocati pentru aceasta partida urmeaza sa fie anuntati de catre capitanul nejucator, Gabriel Trifu.