CUPA DAVIS ROMANIA 3-1 ZIMBABWE | Marius Copil aduce punctul decisiv, dupa ce a pierdut primul meci de ieri! Tecau/Mergea, victorie la dublu

Romania 3-1 Zimbabwe. Punctul decisiv, adus de Copil

Marius Copil a adus punctul decisiv Romaniei, dupa ce l-a batut pe Takanyi Garanganga cu 6-4, 7-5.

Romania 2-1 Zimbabwe. Victorie la dublu

Echipa masculina de tenis a Romaniei conduce Zimbabwe cu scorul de 2-1, dupa ce perechea Horia Tecau/Florin Mergea s-a impus in fata fratilor Benjamin Lock si Courtney Lock cu 6-1, 6-4, sambata, in Sala Polivalenta din Piatra Neamt, in meciul de dublu al intalnirii din primul tur al Grupei a II-a a zonei Europa-Africa a Cupei Davis.

Horia Tecau (33 ATP la dublu) si Florin Mergea (441 ATP la dublu) au trecut de Benjamin Lock (259 ATP la dublu) si Courtney John Lock (680 ATP la dublu) dupa doar 62 de minute.

Romania 1-1 Zimbabwe, dupa prima zi! Punct adus de Dragos Dima

Echipele masculine de tenis ale Romaniei si Zimbabwe sunt la egalitate, 1-1, dupa ce Dragos Dima l-a invins pe Takanyi Garanganga cu 6-3, 6-3, vineri, in Sala Polivalenta din Piatra-Neamt, in primul tur din Grupa a II-a a zonei Europa-Africa a Cupei Davis.

Dupa ce Marius Copil, prima racheta a echipei Romaniei, a fost intrecut surprinzator in meciul de debut, Dima a reusit sa aduca un punct Romaniei, dupa un meci foarte bun in fata celui mai valoros jucator zimbabwian, conform clasamentului ATP.

Dima (327 ATP) a trecut de Takanyi Garanganga (449 ATP) dupa o ora si 23 de minute.

Romanul a inceput in forta si a condus cu 3-0, avantaj pe care si l-a pastrat pana in finalul setului (6-3). in actul secund, Dima a facut un break la 2-2, s-a desprins la 4-2, incheind setul cu un nou break, 6-3.

Pentru Dima a fost a doua sa victorie in Cupa Davis, dupa ce prima a reusit-o in fata unui marocan.

Romania si Zimbabwe s-au infruntat o singura data in Cupa Davis, in 2000, la Harare, tricolorii castigând cu 3-2, prin punctele aduse de Andrei Pavel (doua) si perechea Andrei Pavel/Gabriel Trifu.

Copil, invins de locul 546 ATP

Echipa de tenis a Romaniei este condusa cu 1-0 in intalnirea de Cupa Davis cu Zimbabwe, din primul tur din Grupa a II-a a zonei Europa-Africa a Cupei Davis, dupa ce, vineri, Benjamin Lock (546 ATP) l-a invins pe Marius Copil (80 ATP) cu scorul de 6-4, 7-5.

Al doilea meci de simplu ii opune pe Dragos Dima (327 ATP) si Takanyi Garanganga (449 ATP).

Sambata 6 aprilie, de la ora 12:00 este programat meciul de dublu, dintre perechile Horia Tecau (33 ATP la dublu)/Florin Mergea (441 ATP la dublu) si Benjamin Lock (259 ATP la dublu)/Courtney Lock (680 ATP la dublu), urmat de ultimele doua meciuri de simplu, Copil - Garanganga si Dima - Benjamin Lock.

Din echipa Romaniei mai face parte juniorul Filip Jianu.

Meciurile se disputa dupa sistemul cel mai bun din trei seturi.

