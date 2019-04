CUPA DAVIS ROMANIA 1-1 ZIMBABWE, dupa prima zi! Copil a pierdut in fata numarului 546 ATP, Dragos Dima a adus punctul Romaniei

Echipa de Cupa Davis a Romaniei a pierdut primul meci din confruntarea cu Zimbabwe.

Romania 1-1 Zimbabwe, dupa prima zi! Punct adus de Dragos Dima

Echipele masculine de tenis ale Romaniei si Zimbabwe sunt la egalitate, 1-1, dupa ce Dragos Dima l-a invins pe Takanyi Garanganga cu 6-3, 6-3, vineri, in Sala Polivalenta din Piatra-Neamt, in primul tur din Grupa a II-a a zonei Europa-Africa a Cupei Davis.

Dupa ce Marius Copil, prima racheta a echipei Romaniei, a fost intrecut surprinzator in meciul de debut, Dima a reusit sa aduca un punct Romaniei, dupa un meci foarte bun in fata celui mai valoros jucator zimbabwian, conform clasamentului ATP.

Dima (327 ATP) a trecut de Takanyi Garanganga (449 ATP) dupa o ora si 23 de minute.

Romanul a inceput in forta si a condus cu 3-0, avantaj pe care si l-a pastrat pana in finalul setului (6-3). in actul secund, Dima a facut un break la 2-2, s-a desprins la 4-2, incheind setul cu un nou break, 6-3.

Pentru Dima a fost a doua sa victorie in Cupa Davis, dupa ce prima a reusit-o in fata unui marocan.

Romania si Zimbabwe s-au infruntat o singura data in Cupa Davis, in 2000, la Harare, tricolorii castigând cu 3-2, prin punctele aduse de Andrei Pavel (doua) si perechea Andrei Pavel/Gabriel Trifu.

Copil, invins de locul 546 ATP

Echipa de tenis a Romaniei este condusa cu 1-0 in intalnirea de Cupa Davis cu Zimbabwe, din primul tur din Grupa a II-a a zonei Europa-Africa a Cupei Davis, dupa ce, vineri, Benjamin Lock (546 ATP) l-a invins pe Marius Copil (80 ATP) cu scorul de 6-4, 7-5.

Al doilea meci de simplu ii opune pe Dragos Dima (327 ATP) si Takanyi Garanganga (449 ATP).

Sambata 6 aprilie, de la ora 12:00 este programat meciul de dublu, dintre perechile Horia Tecau (33 ATP la dublu)/Florin Mergea (441 ATP la dublu) si Benjamin Lock (259 ATP la dublu)/Courtney Lock (680 ATP la dublu), urmat de ultimele doua meciuri de simplu, Copil - Garanganga si Dima - Benjamin Lock.

Din echipa Romaniei mai face parte juniorul Filip Jianu.

Meciurile se disputa dupa sistemul cel mai bun din trei seturi.

