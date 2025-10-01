Roger Federer (44 de ani) a explicat într-un interviu recent acordat ce ar fi făcut în locul rivalilor actuali ai spaniolului Carlos Alcaraz.

Ajuns la 67 de meciuri câștigate în 2025, tenismenul din Murcia și-a catalogat anul 2025 ca fiind „cel mai bun sezon din cariera sa”, o stagiune în care a ieșit triumfător pe zgura de la Roland Garros și pe hardul de la Flushing Meadows.

Roger Federer a spus ce ar face contra lui Carlos Alcaraz

„Poate că, împotriva lui Alcaraz, uneori ai nevoie să îl dejoci, lucru care este, evident, foarte dificil. L-am văzut capabil să acopere tot terenul, iar, cu viteza de care dispune, trebuie să intri în meci cu mentalitatea că ai nevoie să câștigi fiecare punct de două ori.

Aș juca foarte agresiv contra lui Alcaraz, pe un teren de hard indoor, așa cum a făcut-o Taylor Fritz, atacându-l din nou și din nou, făcându-l să se simtă inconfortabil, dar și variind jocul,” a punctat Roger Federer pentru Athlon Sports, după finala turneului de la Tokyo.

