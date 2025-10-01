GALERIE FOTO După ce Alcaraz a ajuns la 67 de victorii în 2025, Federer a răspuns cum ar încerca să îl bată, dacă s-ar afla în locul lui Sinner

Marcu Czentye
Roger Federer știe ce ar încerca pentru o victorie contra spaniolului Carlos Alcaraz.

Roger FedererCarlos AlcarazJannik SinnerTenis ATP
Roger Federer (44 de ani) a explicat într-un interviu recent acordat ce ar fi făcut în locul rivalilor actuali ai spaniolului Carlos Alcaraz.

Ajuns la 67 de meciuri câștigate în 2025, tenismenul din Murcia și-a catalogat anul 2025 ca fiind „cel mai bun sezon din cariera sa”, o stagiune în care a ieșit triumfător pe zgura de la Roland Garros și pe hardul de la Flushing Meadows.

Roger Federer a spus ce ar face contra lui Carlos Alcaraz

„Poate că, împotriva lui Alcaraz, uneori ai nevoie să îl dejoci, lucru care este, evident, foarte dificil. L-am văzut capabil să acopere tot terenul, iar, cu viteza de care dispune, trebuie să intri în meci cu mentalitatea că ai nevoie să câștigi fiecare punct de două ori.

Aș juca foarte agresiv contra lui Alcaraz, pe un teren de hard indoor, așa cum a făcut-o Taylor Fritz, atacându-l din nou și din nou, făcându-l să se simtă inconfortabil, dar și variind jocul,” a punctat Roger Federer pentru Athlon Sports, după finala turneului de la Tokyo.

Andre Agassi: „Alcaraz a adus tenisului o combinație între Djokovic, Federer și Nadal.”

„Ceea ce a adus el în joc este un amestec al ultimei generații pe care am avut-o. Știu că Novak încă joacă, dar Carlos este ca o combinație a lui Novak, Roger și Rafa într-unul singur, cu rotațiile pe care le poate imprima mingii, apărarea pe care o are ca Novak, simțul jocului pe care îl are ca Federer.

Să vezi toate acestea într-o singură persoană pe terenul de tenis este remarcabil. Este unul dintre cei mai explozivi și dinamici jucători pe care i-a văzut vreodată acest sport. L-am văzut jucând de câteva ori pe viu,” a declarat Andre Agassi despre Carlos Alcaraz, potrivit Tennisuptodate.

Roger Federer și Carlos Alcaraz nu s-au întâlnit într-un meci direct, în circuitul ATP.

