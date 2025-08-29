GALERIE FOTO Jaqueline respiră aer tare: pe ce loc a urcat românca în clasament, după cel mai bun rezultat al carierei în Openul American

Jaqueline Cristian a obținut, în 2025, primele victorii ale carierei, în cadrul US Open.

Jaqueline Cristian (50 WTA) a confirmat prima victorie a carierei, pe tabloul principal al Openului American cu un succes în fața unei jucătoare mai bine clasate, în ierarhia mondială.

După ce a depășit-o în runda inaugurală pe Danielle Collins - fost număr 7 WTA - cu 6-2, 6-0, sportiva din România a avansat în turul trei după trei seturi jucate în compania unei alte americance, Ashlyn Krueger (38 WTA).

Jaqueline Cristian, loc 41 WTA după calificarea în turul trei la US Open 2025

Având puterea să revină de la 0-1 la seturi și impunându-se 4-6, 6-2, 6-2, Jaqueline Cristian și-a asigurat, după încheierea US Open 2025, cea mai înaltă clasare atinsă în carieră.

În configurația actualizată în timp real, Jaqueline Cristian a urcat nouă poziții, până pe locul al 41-lea, îmbunătățind cu opt unități cea mai bună clasare a carierei de până în prezent.

Amanda Anisimova, următoarea adversară pentru Jaqueline Cristian, la New York

Pentru un loc în a doua săptămână de concurs la Flushing Meadows, Jaqueline Cristian își va măsura forțele cu numărul nouă mondial, Amanda Anisimova.

Fosta elevă a australianului Darren Cahill nu a pierdut set în primele două runde competiționale, jucate cu australiencele Kimberly Birrell (6-3, 6-2), respectiv Maya Joint (7-6, 6-2.)

Dacă va reuși să ajungă în optimile US Open 2025, Jaqueline Cristian ar urma să acceadă în top 40 WTA, până pe locul 37 mondial, în cel mai bun caz al jocurilor rezultatelor.

Va fi primul meci direct între Jaqueline Cristian și Amanda Anisimova.

