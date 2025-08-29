Jaqueline Cristian (50 WTA) a confirmat prima victorie a carierei, pe tabloul principal al Openului American cu un succes în fața unei jucătoare mai bine clasate, în ierarhia mondială.

După ce a depășit-o în runda inaugurală pe Danielle Collins - fost număr 7 WTA - cu 6-2, 6-0, sportiva din România a avansat în turul trei după trei seturi jucate în compania unei alte americance, Ashlyn Krueger (38 WTA).

Jaqueline Cristian, loc 41 WTA după calificarea în turul trei la US Open 2025

Având puterea să revină de la 0-1 la seturi și impunându-se 4-6, 6-2, 6-2, Jaqueline Cristian și-a asigurat, după încheierea US Open 2025, cea mai înaltă clasare atinsă în carieră.

În configurația actualizată în timp real, Jaqueline Cristian a urcat nouă poziții, până pe locul al 41-lea, îmbunătățind cu opt unități cea mai bună clasare a carierei de până în prezent.

