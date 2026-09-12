Ben Shelton este jucătorul momentului în ediția 2026 a Openului American.

La 23 de ani, tenismenul american a confirmat surpriza conturată împotriva spaniolului Carlos Alcaraz - câștigător, anul trecut, la New York - cu o victorie împotriva compatriotului Frances Tiafoe (12 ATP), în semifinalele competiției.

Ben Shelton vrea primul titlu de mare șlem, la 23 de ani

Shelton a pierdut doar primul set al confruntării cu Tiafoe, încheiate în patru seturi, 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 și se declară pregătit de victorie în finala US Open 2026.

Adversar îi va fi Alexander Zverev, campion la Roland Garros, care a trecut în minimum de seturi de Karen Khachanov, în prima semifinală încheiată scor 6-3, 7-6 (7), 7-6 (6).

„Sunt gata de joc. Nu am avut niciodată mai mare încredere în propriile forțe. Voi da totul pe teren, sper să mă susțineți. Haideți să reușim asta împreună pentru America,” a spus Ben Shelton, pe teren, imediat după semifinala cu Frances Tiafoe.

