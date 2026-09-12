GALERIE FOTO Mizele „extraterestre” pe care se vor bate Shelton, Zverev, Sabalenka și Rybakina în finalele US Open

Mizele „extraterestre” pe care se vor bate Shelton, Zverev, Sabalenka și Rybakina în finalele US Open Tenis
Marcu Czentye
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Finalele US Open 2026 se dispută cu mize nemaivăzute până acum, în tenis.

TAGS:
US Open 2026Tenis ATPTenis WTAAlexander ZverevBen SheltonElena RybakinaArina Sabalenka
Din articol

Ben Shelton este jucătorul momentului în ediția 2026 a Openului American.

La 23 de ani, tenismenul american a confirmat surpriza conturată împotriva spaniolului Carlos Alcaraz - câștigător, anul trecut, la New York - cu o victorie împotriva compatriotului Frances Tiafoe (12 ATP), în semifinalele competiției.

Ben Shelton vrea primul titlu de mare șlem, la 23 de ani

Shelton a pierdut doar primul set al confruntării cu Tiafoe, încheiate în patru seturi, 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 și se declară pregătit de victorie în finala US Open 2026.

Adversar îi va fi Alexander Zverev, campion la Roland Garros, care a trecut în minimum de seturi de Karen Khachanov, în prima semifinală încheiată scor 6-3, 7-6 (7), 7-6 (6).

„Sunt gata de joc. Nu am avut niciodată mai mare încredere în propriile forțe. Voi da totul pe teren, sper să mă susțineți. Haideți să reușim asta împreună pentru America,” a spus Ben Shelton, pe teren, imediat după semifinala cu Frances Tiafoe.

Ben Shelton

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Campionii US Open câștigă peste 4,7 milioane de euro

Exceptându-l pe americanul Ben Shelton, ceilalți trei finaliști ai probelor individuale de la Flushing Meadows au deja minimum un titlu major în palmares.

Doar miza financiară a finalelor individuale de la New York, din acest an, depășește imaginabilul. Într-o ediție cu premii-record, campionii vor pleca acasă cu cecuri în valoare de câte €4,712,212, pe când finaliștii pierzători vor primi câte €2,398,944. În consecință, diferența dintre premiul campionului și premiul finalistului învins este de peste €2,300,000.

Finala feminină a Openului American, Arina Sabalenka - Elena Rybakina se joacă sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 23:00.

Finala masculină de la New York, Ben Shelton - Alexander Zverev se va desfășurat duminică, 13 septembrie, după ora 21:00.

Arina Sabalenka

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